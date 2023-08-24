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Рууд — о фаворитах US Open: Медведева нельзя сбрасывать со счетов

Рууд — о фаворитах US Open: Медведева нельзя сбрасывать со счетов
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд очертил круг претендентов на титул US Open – 2023.

«У нас много игроков, которые хотят добиться успеха. Александр Зверев начинает набирать форму после прошлогодней травмы, он стал играть гораздо лучше. Даниила Медведева нельзя сбрасывать со счетов, он уже выигрывал US Open. Алькарас и Джокович, конечно.

Стефанос Циципас, возможно, пройдёт хороший путь. Хольгер Руне впервые будет посеян под четвёртым номером на ТБШ, так что тоже будет интересно посмотреть на него. К тому же мы имеет Фритца и Тиафо, которые желают проявить себя на родной земле перед домашней публикой. Я тоже собираюсь сделать всё, что в моих силах. И многие, многие другие.

На ТБШ всегда случаются сюрпризы. Интересно, кто станет главным открытием в этом году», — приводит слова Рууда Eurosport.

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