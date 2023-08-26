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Соррибес-Тормо стала соперницей россиянки Александровой в финале турнира в Кливленде

Соррибес-Тормо стала соперницей россиянки Александровой в финале турнира в Кливленде
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Испанка Сара Соррибес-Тормо одержала победу над немкой Татьяной Марией со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Матч проходил на «Стэдиум Корт» в «Нотика Энтертейнмент Комплекс» и продолжался 1 час 53 минуты.

Соррибес-Тормо сделал один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов. Её соперница один раз подала на вылет, трижды ошибалась на подаче и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Всего Соррибес-Тормо выиграла 69 очков в матче, а Мария — 58.

Испанка 26 августа сыграет в финале турнира с россиянкой Екатериной Александровой, которая ранее обыграла китаянку Чжу Линь — 7:5, 6:2. Решающий поединок ориентировочно должен начаться в 20:00 по московскому времени.

Кливленд. 1/2 финала
26 августа 2023, суббота. 01:40 МСК
Сара Соррибес-Тормо
95
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Татьяна Мария
49
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
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