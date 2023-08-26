Каролина Возняцки: ревматоидный артрит никуда не исчезнет до конца моей жизни

Датская теннисистка Каролина Возняцки рассказала о ежедневной борьбе с заболеванием. В 2020 году спортсменка ушла из тенниса из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. В этом году Возняцки решила вернуться в тур.
«Я живу со своим заболеванием, это ревматоидный артрит. Оно никуда не исчезнет до конца моей жизни. Когда я не играла, управляться с болезнью было легче. Можно контролировать нагрузки, график, сон и всё остальное. Но это сложнее делать, когда ты играешь на высоком уровне против лучших теннисисток мира. Сейчас я уверена, что могу держать тело под контролем. Чем больше узнаёшь о своём теле, тем лучше понимаешь, что провоцирует те или иные реакции. Лучше понимаешь, как с этим бороться, чтобы почувствовать себя лучше. Так что да, это то, с чем мне приходится сталкиваться ежедневно», — сказала Возняцки на пресс-конференции.
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