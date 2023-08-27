Петрова: у Вероники Кудерметовой наилучшая сетка, в 1/4 финала может побороться со Свёнтек

Российская теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова поделилась мнением о выступлении россиянок на предстоящем турнире US Open.
«По сетке наши теннисистки очень хорошо распределены. Потапова, Александрова, Самсонова могут дойти потенциально до третьего круга, а там уже как будет складываться их игра и вообще физическое состояние на этом турнире. Также очень интересная сетка складывается у Касаткиной. Она играет в первом круге с американкой, потом может выйти на американку с русскими корнями Софию Кенин. А дальше у неё может быть по сетке сама Винус Уильямс, на данный момент самая возрастная теннисистка. Это был бы очень даже интересный матч, и его могли бы поставить в ночную сессию.
Андреева замечательно прошла два предыдущих Больших шлема через квалификацию, а сейчас она уже в первый раз напрямую играет в основной сетке. У неё, конечно, сложная сетка: в первом круге – это теннисистка из квалификации, а потом она попадает на шестую сеяную молодую теннисистку из Америки Кори Гауфф, которая недавно выиграла турнир в Цинциннати.
У Вероники Кудерметовой наилучшая сетка. Есть возможность дойти до второй недели турнира и в четвертьфинале побороться с первой ракеткой мира из Польши. Надеюсь, так оно и будет, потому что Уимблдон прошел для Кудерметовой не очень успешно. И последующие турниры не очень складывались для неё. Было бы хорошо опять почувствовать уверенность», – приводит слова Петровой ТАСС.
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