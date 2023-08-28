Кей Нисикори снялся с US Open

Японский теннисист Кей Нисикори, бывшая четвёртая ракетка мира, снялся с Открытого чемпионата США из-за травмы колена. Для спортсмена этот старт должен был быть только вторым после 21 месяца без выступлений на профессиональных турнирах.

На US Open Нисикори мог выступить по защищённому рейтингу. В текущем сезоне спортсмен также играл на трёх челленджерах, первый из которых — в Пуэрто-Рико — выиграл. Теперь у экс четвёртой ракетки мира из Японии семь побед на челленджерах, последняя из которых была одержана в 2018 году. Тогда же Нисикори в последний раз выступал на этом уровне.

US Open пройдёт в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Посев соревнований возглавил первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема», 20-летний испанец Карлос Алькарас. В первом круге ему предстоит сразиться с представителем Германии Домиником Кёпфером.