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US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня

US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 1-го игрового дня
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Сегодня, 28 августа, стартует Открытый чемпионат США по теннису. В борьбу вступают российские теннисистки.

Предлагаем вашему вниманию примерное время начала основных матчей первого игрового дня в женском одиночном разряде.

18:00 — Виктория Азаренко (Беларусь) – Фиона Ферро (Франция)
18:00 — Камилла Рахимова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария)
18:00 – Варвара Грачёва (Франция) – Тэйлор Таунсенд (США)
19:00 – Ига Свёнтек (Польша) – Ребекка Петерсон (Швеция)
20:00 – Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия)
20:00 – Юрико Миядзаки (Великобритания) – Маргарита Бетова (Россия)
21:30 – Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина)
23:30 – Елена Остапенко (Латвия) – Ясмине Паолини (Италия)
23:30 – Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян (Россия)
23:30 – Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия)
23:30 – Оливия Гадеки (Австралия) – Мирра Андреева.

Весь календарь доступен на «Чемпионате».

Турнирная сетка US Open
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