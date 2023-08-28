«Это жёстко». Тим отреагировал на фразу Бублика про инвалидов

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на нелицеприятное высказывание казахстанца Александра Бублика по ходу их встречи в первом круге US Open – 2023.

Напомним, «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов», — заявил Бублик. Тим обыграл казахстанца со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я не знаю, насколько точно вы перевели его фразу, поймите это. Если он действительно так сказал, это жёстко. Это то, чего вообще не следует говорить, просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Тим одержал первую победу на турнире «Большого шлема» с Australian Open — 2021.