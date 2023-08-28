Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это жёстко». Тим отреагировал на фразу Бублика про инвалидов

«Это жёстко». Тим отреагировал на фразу Бублика про инвалидов
Комментарии

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим отреагировал на нелицеприятное высказывание казахстанца Александра Бублика по ходу их встречи в первом круге US Open – 2023.

Напомним, «Меня ####### [достало] ### [блин] в карьеру возвращать всяких этих инвалидов», — заявил Бублик. Тим обыграл казахстанца со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я не знаю, насколько точно вы перевели его фразу, поймите это. Если он действительно так сказал, это жёстко. Это то, чего вообще не следует говорить, просто из уважения. Но, возможно, он не это имел в виду или что-то в этом роде», — сказал Тим на послематчевой пресс-конференции.

Стоит отметить, что Тим одержал первую победу на турнире «Большого шлема» с Australian Open — 2021.

Материалы по теме
«Достало проигрывать инвалидам!» Злющий Бублик ругался матом в матче с чемпионом US Open
«Достало проигрывать инвалидам!» Злющий Бублик ругался матом в матче с чемпионом US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android