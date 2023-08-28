«Выиграй US Open, пожалуйста». Украинка Костюк обратилась к Рыбакиной после поражения

39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк пожелала чемпионке Уимблдона-2022, четвёртой ракетке мира, казахстанке Елене Рыбакиной победы на US Open – 2023. Это случилось после того, как Марта уступила Елене в первом круге.

«Выиграй US Open, пожалуйста», — сказала Костюк у сетки во время рукопожатия.

Напомним, Рыбакина одержала победу над 39-й ракеткой мира Костюк со счётом 6:2, 6:1.

За выход в третий круг US Open Рыбакина сыграет с победительницей матча между представительницей Венгрии Панной Удварди и Айлой Томлянович из Австралии.

Отметим, что Рыбакина провально выступила на прошлогоднем US Open. Елена со счётом 4:6, 4:6 проиграла квалифаеру, француженке Кларе Бюрель в первом круге.