Калинская вышла во второй круг US Open, обыграв Синякову

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Калинская одержала победу над теннисисткой из Чехии Катержиной Синяковой со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. Её соперница Синякова выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Кейла Дей (США) — Сорана Кырстя (Румыния).
Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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