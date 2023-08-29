Калинская вышла во второй круг US Open, обыграв Синякову

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Калинская одержала победу над теннисисткой из Чехии Катержиной Синяковой со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Калинская один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. Её соперница Синякова выполнила один эйс, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

За выход в третий круг US Open Анна Калинская сыграет с победительницей пары Кейла Дей (США) — Сорана Кырстя (Румыния).

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.