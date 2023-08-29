Квитова вышла во второй круг US Open, где может сыграть с россиянкой Прозоровой

Чешская теннисистка Петра Квитова вышла во второй круг Открытого чемпионата США. В стартовом матче турнира она обыграла испанку Кристин Бушкэ со счётом 6:1, 7:6 (7:3).
Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут. За это время Квитова сделала четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. На счету испанки одна подача навылет, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Квитова сыграет с победителем пары Татьяна Прозорова (Россия) – Каролин Возняцки (Дания).
Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является представительница Польши Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла Онс Жабер из Туниса.
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