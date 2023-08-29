Саснович проиграла Линетт в матче первого круга US Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Саснович проиграла теннисистке из Польши Магде Линетт со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Саснович один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнтов из одного заработанного. Её соперница Линетт выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнта из 12.

За выход в третий круг US Open Магда Линетт сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэди.

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.