Саснович проиграла Линетт в матче первого круга US Open
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Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Саснович проиграла теннисистке из Польши Магде Линетт со счётом 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Саснович один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнтов из одного заработанного. Её соперница Линетт выполнила три эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнта из 12.
За выход в третий круг US Open Магда Линетт сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Брэди.
Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлым победителем US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.
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