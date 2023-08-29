Пивоварова: не вижу препятствий для Медведева в первых трёх раундах US Open

Российская теннисистка Анастасия Пивоварова поделилась ожиданиями от выступления Даниила Медведева на US Open.

«У Даниила была не самая лучшая серия перед US Open. Зная его характер, это может сыграть Даниилу на руку. В самые сложные моменты он собирается, когда никто уже не надеется на его победу, просыпается его характер, которому сложно противостоять. Сейчас он не чувствует себя фаворитом, все объективы направлены на Новака Джоковича и Карлито Алькараса. Что касается сетки, первые три круга не вижу никаких серьезных препятствий, в четвёртом выходит на де Минора, которому проиграл в Торонто. Это будет первое испытание для Даниила, и, конечно, с последующими соперниками легче не станет.

У Даниила должна быть сильная мотивация пройти три круга и за эти матчи набрать уверенности, почувствовать свою игру, которая не совсем складывалась последние турниры. Возможно, есть некоторые изменения в стиле игры Даниила, почему матчи на предыдущих турнирах складывались не в его пользу. Остается только болеть за Медведева и наблюдать за его стилем игры на кортах Flashing Meadows», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».