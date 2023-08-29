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Рублёв сыграет с Казо в первом круге US Open после снятия Руусувуори с турнира

Рублёв сыграет с Казо в первом круге US Open после снятия Руусувуори с турнира
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Российский теннисист Андрей Рублёв встретится в первом круге Открытого чемпионата США с 21-летним французом Артуром Казо, 119-й ракеткой мира. Французский спортсмен попал в основную сетку в качестве лаки-лузера после снятия с турнира финна Эмиля Руусувуори, в августе 2023 года выбившего россиянина с «Мастерса» в Цинциннати (США) на самом старте соревнований.

Ранее у Андрея Рублёва и Артура Казо не было личных встреч. Наивысшим достижением французского теннисиста в туре ATP является второй круг турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).

Артур Казо в текущем сезоне выступал по уайлд-кард на «Ролан Гаррос», где в первом круге проиграл в четырёх сетах своему соотечественнику Корентену Муте. Отметим, что в 2020 году спортсмен был финалистом юниорского Australian Open.

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