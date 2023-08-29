Рублёв сыграет с Казо в первом круге US Open после снятия Руусувуори с турнира

Российский теннисист Андрей Рублёв встретится в первом круге Открытого чемпионата США с 21-летним французом Артуром Казо, 119-й ракеткой мира. Французский спортсмен попал в основную сетку в качестве лаки-лузера после снятия с турнира финна Эмиля Руусувуори, в августе 2023 года выбившего россиянина с «Мастерса» в Цинциннати (США) на самом старте соревнований.
Ранее у Андрея Рублёва и Артура Казо не было личных встреч. Наивысшим достижением французского теннисиста в туре ATP является второй круг турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария).
Артур Казо в текущем сезоне выступал по уайлд-кард на «Ролан Гаррос», где в первом круге проиграл в четырёх сетах своему соотечественнику Корентену Муте. Отметим, что в 2020 году спортсмен был финалистом юниорского Australian Open.
- 29 августа 2023
-
17:47
-
16:30
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:15
-
14:28
-
14:19
-
13:00
-
12:47
-
12:33
-
12:30
-
11:48
-
11:42
-
11:33
-
10:43
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:42
-
04:39
-
04:29
-
04:28
-
04:22
-
04:14
-
04:08
-
03:25
-
03:20
-
02:42
-
01:44
-
01:01