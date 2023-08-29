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Медведев, Рублёв, Касаткина, Самсонова, Хачанов: онлайн-трансляция US Open — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Медведев бьётся на старте US Open! Болеем ещё за Рублёва, Касаткину, Самсонову. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция US Open — 2023
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Продолжается стартовый раунд последнего в сезоне «Шлема»! В вторник в борьбу вступают ещё 11 россиян. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на US Open – 2023. Во вторник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих 11 россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (11), Александр Шевченко, Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (27), Вера Звонарёва (Q), Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. Свои первые поединки не турнире проведут чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и победительница Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

US Open – 2023. Мужчины. Сетка
US Open – 2023. Женщины. Сетка
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
67
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Клэр Лю
69
США
Клэр Лю
К. Лю
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Аттила Балаж
Венгрия
Аттила Балаж
А. Балаж
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Майкл Ммо
89
США
Майкл Ммо
М. Ммо
US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Эмиль Руусувуори
56
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Янина Викмайер
85
Бельгия
Янина Викмайер
Я. Викмайер
Не начался
1 2 3
         
         
Вера Звонарёва
677
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Алисия Паркс
42
США
Алисия Паркс
А. Паркс
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Клара Таусон
87
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
27
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
98
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Фиона Кроули
729
США
Фиона Кроули
Ф. Кроули

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Матчи вторника
Live Даниил Сальников

Собрали для вас самые главные факты о турнире в этом материале.

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16:25 Даниил Сальников

Матчи вторника

Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.

16:22 Даниил Сальников

Выбрали для вас 12 матчей первого игрового дня US Open с участием 11 россиян и Арины Соболенко, у которой отличные шансы стать 1-й ракеткой мира.

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