Медведев бьётся на старте US Open! Болеем ещё за Рублёва, Касаткину, Самсонову. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на US Open – 2023. Во вторник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих 11 россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (11), Александр Шевченко, Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (27), Вера Звонарёва (Q), Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. Свои первые поединки не турнире проведут чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и победительница Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Собрали для вас самые главные факты о турнире в этом материале.
Матчи вторника
Вот перечень сегодняшних матчей игрового дня без подробностей.
Выбрали для вас 12 матчей первого игрового дня US Open с участием 11 россиян и Арины Соболенко, у которой отличные шансы стать 1-й ракеткой мира.
- 29 августа 2023
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16:30
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