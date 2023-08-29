Продолжается стартовый раунд последнего в сезоне «Шлема»! В вторник в борьбу вступают ещё 11 россиян. Все подробности — в трансляции.

Медведев бьётся на старте US Open! Болеем ещё за Рублёва, Касаткину, Самсонову. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на US Open – 2023. Во вторник на кортах Нью-Йорка запланировано 64 матча – по 32 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин в нижней половине. Свои стартовые матчи проведут среди прочих 11 россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Андрей Рублёв (8), Карен Хачанов (11), Александр Шевченко, Дарья Касаткина (13), Людмила Самсонова (14), Екатерина Александрова (22), Анастасия Потапова (27), Вера Звонарёва (Q), Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова. Свои первые поединки не турнире проведут чемпион Уимблдона Карлос Алькарас и победительница Australian Open Арина Соболенко. Следите за ходом игрового дня в нашем онлайне!

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