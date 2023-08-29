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Жабер с трудом обыграла Осорио-Серрано в 1-м круге US Open

Жабер с трудом обыграла Осорио-Серрано в 1-м круге US Open
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Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open пятая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Жабер дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Жабер сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая в матче первого круга оказалась сильнее американки Мэдисон Бренгл – 6:2, 6:1.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
Онс Жабер
5
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 7
5 		6 4
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
68
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:05 МСК
Линда Носкова
41
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Мэдисон Бренгл
103
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
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