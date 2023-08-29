Жабер с трудом обыграла Осорио-Серрано в 1-м круге US Open
Поделиться
Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open пятая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Жабер дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов.
За выход в третий круг Открытого чемпионата США Жабер сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая в матче первого круга оказалась сильнее американки Мэдисон Бренгл – 6:2, 6:1.
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:10 МСК
5
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
68
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
- 29 августа 2023
-
20:50
-
20:29
-
20:16
-
20:05
-
19:49
-
19:30
-
19:00
-
17:47
-
16:30
-
16:01
-
16:00
-
15:52
-
15:30
-
15:15
-
14:28
-
14:19
-
13:00
-
12:47
-
12:33
-
12:30
-
11:48
-
11:42
-
11:33
-
10:43
-
10:25
-
10:12
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
07:54
-
07:42
-
04:39
-
04:29
-
04:28
-
04:22
Партнерский контент