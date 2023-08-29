Жабер с трудом обыграла Осорио-Серрано в 1-м круге US Open

Теннисистка из Туниса Онс Жабер вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open пятая сеяная Жабер нанесла поражение представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано со счётом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Жабер дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. Осорио-Серрано не выполнила ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 6 из 18 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Открытого чемпионата США Жабер сыграет с представительницей Чехии Линдой Носковой, которая в матче первого круга оказалась сильнее американки Мэдисон Бренгл – 6:2, 6:1.