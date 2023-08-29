Путинцева не смогла выйти во 2-й круг US Open, выиграв 1-й сет у Тревизан на ноль

Итальянская теннисистка Мартина Тревизан вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Тревизан нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 0:6, 7:6 (7:0), 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Тревизан ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Тревизан сыграет с представительницей Чехии, девятой сеяной Маркетой Вондроушовой, которая на старте турнира разгромила кореянку Хан На Лэ, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:0.