Путинцева не смогла выйти во 2-й круг US Open, выиграв 1-й сет у Тревизан на ноль
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Итальянская теннисистка Мартина Тревизан вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Тревизан нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 0:6, 7:6 (7:0), 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.
Тревизан ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.
За выход в третий круг US Open Тревизан сыграет с представительницей Чехии, девятой сеяной Маркетой Вондроушовой, которая на старте турнира разгромила кореянку Хан На Лэ, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:0.
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:15 МСК
58
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
2 : 1
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|3
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78
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
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