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Путинцева не смогла выйти во 2-й круг US Open, выиграв 1-й сет у Тревизан на ноль

Путинцева не смогла выйти во 2-й круг US Open, выиграв 1-й сет у Тревизан на ноль
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Итальянская теннисистка Мартина Тревизан вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Тревизан нанесла поражение представительнице Казахстана Юлии Путинцевой со счётом 0:6, 7:6 (7:0), 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

Тревизан ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Тревизан сыграет с представительницей Чехии, девятой сеяной Маркетой Вондроушовой, которая на старте турнира разгромила кореянку Хан На Лэ, начавшую соревнования с квалификации, со счётом 6:3, 6:0.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:15 МСК
Мартина Тревизан
58
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 7 7 10
6 		6 0 6 8
         
Юлия Путинцева
78
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 20:40 МСК
Хан На Лэ
241
Южная Корея
Хан На Лэ
Х. Лэ
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Маркета Вондроушова
9
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
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