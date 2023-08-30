Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина одержала волевую победу над Паркс на старте US Open

Касаткина одержала волевую победу над Паркс на старте US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open 13-я сеяная Касаткина одержала волевую победу над представительницей США Алисией Паркс со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Касаткина ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. Паркс выполнила четыре эйса, десять раз ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Касаткина сыграет с победительницей матча между румынкой Аной Богдан и представительницей США Софьей Кенин.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Дарья Касаткина
14
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		4 2
         
Алисия Паркс
42
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android