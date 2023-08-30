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Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open

Анна Блинкова в двух сетах проиграла Джоди Бёррэдж на старте US Open
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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Блинкова проиграла теннисистке из США Джоди Бёррэдж со счётом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Блинкова семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. Её соперница выполнила восемь эйсов, два раза сделала двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из трёх.

За выход в третий круг US Open Джоди Бёррэдж сыграет с победительницей пары Марина Заневская (Бельгия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир проводится с 28 августа по 10 сентября. Прошлой победительницей US Open является первая ракетка мира Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2023, среда. 02:25 МСК
Анна Блинкова
38
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Джоди Бёррэдж
96
Великобритания
Джоди Бёррэдж
Д. Бёррэдж
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