Медведев оценил претензию Руне к US Open по распределению кортов

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о словах датского теннисиста Хольгера Руне, который остался недоволен распределением кортов на Открытом чемпионате США.

«Это вопрос с подвохом, потому что всегда надо смотреть на большую картину. Не помню, кто вчера играл из мужчин. Об «Эш» и говорить нечего, думаю, там были Новак и Фрэнсис. На «Армстронге» был Циципас, у него больше опыта «шлемов», чем у Хольгера – два финала.

Мне понятно его огорчение, но я также понимаю, почему турнир отправил его туда. Но о таком лучше высказываться после матча. Если выиграешь, потом будет легче продавить свою позицию. Но знаете, если он продолжит играть так, как сейчас, то скоро будет играть только на больших кортах.

Случалось ли со мной такое? Помню, один раз я жаловался, на Australian Open. Но мы в отличных отношениях с Крэйгом, директором. Он сразу подошёл и сказал, что с удовольствием дал бы мне «Род Лейвер», но не хотел ставить меня на поздний вечер. Иногда это просто недопонимание между игроками и организаторами», – сказал Медведев на пресс-конференции.