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Каспер Рууд проиграл в пяти сетах Чжану Чжичженю и покинул US Open

Каспер Рууд проиграл в пяти сетах Чжану Чжичженю и покинул US Open
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Закончился матч в рамках второго круга Открытого чемпионата США между норвежцем Каспером Руудом (пятая ракетка мира) и китайцем Чжаном Чжичжэнем (67-я ракетка мира). Рууд уступил китайцу со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6 и покинул соревнования.

Продолжительность встречи составила 3 часа и 21 минуту. За это время Чжан совершил 18 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 17 заработанных брейк-пойнтов (29%). В свою очередь, Каспер исполнил семь эйсов, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти возможных брейк-пойнтов (80%).

В третьем круга Чжичжэнь встретится с японцем Ринки Хидзикатой (110-я ракетка мира).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн.

US Open (м). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 01:50 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 2 6 2
6 		5 6 0 6
             
Чжан Чжичжэнь
67
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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