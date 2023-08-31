Каролина Возняцки выиграла у соперницы из топ-20 впервые за 1773 дня
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Датская теннисистка Каролина Возняцки совершила сенсацию на Открытом чемпионате США, обыграв в матче второго круга турнира чешскую спортсменку Петру Квитову. Квитова – 11-й номер в мировом рейтинге. Таким образом, Возняцки впервые за 1773 дня обыграла соперницу из топ-20.
Примечательно, что в последний раз из топ-20 она обыгрывала именно Квитову.
Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 8 минут. Квитова три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три заработанных брейк-пойнта. На счету Возняцки пять эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
Следующей соперницей представительницы Дании станет американская теннисистка Дженнифер Брэйди.
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