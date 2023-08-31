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Вчера, 30 августа, прошёл третий игровой день Открытого чемпионата США. Были сыграны первые матчи второго круга соревнований.

Россиянин Аслан Карацев одержал победу в четырёх сетах. Роман Сафиуллин в пятисетовом матче уступил американцу Томми Полу.

Также свои матчи провели Стефанос Циципас (Греция, 7), Новак Джокович (Сербия, 2) и Каспер Рууд (Норвегия, 5).

US Open – 2023, мужчины: результаты матчей третьего игрового дня

Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, Q) – Стефанос Циципас (Греция, 7) — 7:5, 6:7 (2:7), 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Борна Гойо (Нидерланды, Q) – Маккензи Макдональд (США) — 6:3, 6:4, 6:4.

Аслан Карацев (Россия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – 6:2, 4:6, 6:3, 7:6 (7:4).

Иржи Веселы (Чехия, SR) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 20) – 7:6 (7:5), 6:2, 3:6, 2:6, 7:6 (10:6).

Ласло Джере (Сербия, 32) — Уго Гастон (Франция, Q) – 6:1, 6:2, 6:3.

Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — Кристофер Юбэнкс (США, 28) – 7:6 (8:6), 2:6, 6:2, 7:6 (9:7).

Новак Джокович (Сербия, 2) – Бернабе Сапата-Миральес (Испания) – 6:4, 6:1, 6:1.

Бен Шелтон (США) — Доминик Тим (Австрия) — 7:6 (7:1), 1:0 Rt.

Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) – Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — 6:1, 6:4, 6:3.

Томми Пол (США, 14) — Роман Сафиуллин (Россия) – 3:6, 2:6, 6:2, 6:4, 6:3.

Чжан Чжичжэнь (Китай) – Каспер Рууд (Норвегия, 5) — 6:4, 5:7, 6:2, 0:6, 6:2.

Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Себастьян Офнер (Австрия) — 6:3, 6:1, 6:4.

Тейлор Фритц (США, 9) – Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — 6:1, 6:2, 6:2.