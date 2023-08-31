US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 31 августа, состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны все матчи второго круга в женских соревнованиях.
Российская теннисистка Людмила Самсонова продолжит свой путь на турнире. Она сразится с Тамарой Корпач из Германии. Их матч начнётся около 19:30 по московскому времени.
Приблизительно в это же время свою встречу второго круга начнёт Екатерина Александрова, которая сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Около 21:30 мск стартует матч Анастасии Павлюченковой: теннисистка поборется за выход в третий круг US Open с Элиной Свитолиной из Украины.
Не раньше 2:00 мск начнётся встреча Дарьи Касаткиной и теннисистки из США Софьи Кенин…
US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня
Около 19:30
Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия).
Екатерина Александрова (Россия, 22) – Леся Цуренко (Украина).
Около 20:00
Мартина Тревизан (Италия) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9).
Каролина Плишкова (Чехия, 25) – Клара Бюрель (Франция).
Джоди Бёррэдж (Великобритания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).
Около 21:00
Янина Викмайер (Бельгия, LL) – Мэдисон Кис (США, 17).
Около 21:30
Элина Свитолина (Украина, 26) – Анастасия Павлюченкова (Россия).
Около 23:30
Онс Жабер (Тунис, 5) – Линда Носкова (Чехия).
Не раньше 2:00
Дарья Касаткина (Россия, 13) – Софья Кенин (США).
Около 4:00
Патрисия-Мария Циг (Румыния) – Джессика Пегула (США).
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