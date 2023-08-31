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US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 4-го игрового дня

Сегодня, 31 августа, состоится четвёртый игровой день Открытого чемпионата США. Будут сыграны все матчи второго круга в женских соревнованиях.

Российская теннисистка Людмила Самсонова продолжит свой путь на турнире. Она сразится с Тамарой Корпач из Германии. Их матч начнётся около 19:30 по московскому времени.

Приблизительно в это же время свою встречу второго круга начнёт Екатерина Александрова, которая сыграет с украинкой Лесей Цуренко. Около 21:30 мск стартует матч Анастасии Павлюченковой: теннисистка поборется за выход в третий круг US Open с Элиной Свитолиной из Украины.

Не раньше 2:00 мск начнётся встреча Дарьи Касаткиной и теннисистки из США Софьи Кенин…

US Open – 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей четвёртого игрового дня

Около 19:30

Людмила Самсонова (Россия, 14) — Тамара Корпач (Германия).

Екатерина Александрова (Россия, 22) – Леся Цуренко (Украина).

Около 20:00

Мартина Тревизан (Италия) – Маркета Вондроушова (Чехия, 9).

Каролина Плишкова (Чехия, 25) – Клара Бюрель (Франция).

Джоди Бёррэдж (Великобритания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2).

Около 21:00

Янина Викмайер (Бельгия, LL) – Мэдисон Кис (США, 17).

Около 21:30

Элина Свитолина (Украина, 26) – Анастасия Павлюченкова (Россия).

Около 23:30

Онс Жабер (Тунис, 5) – Линда Носкова (Чехия).

Не раньше 2:00

Дарья Касаткина (Россия, 13) – Софья Кенин (США).

Около 4:00

Патрисия-Мария Циг (Румыния) – Джессика Пегула (США).