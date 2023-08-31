Янчук: Рублёв разгромит Монфиса во втором круге US Open
Поделиться
Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Гаэлем Монфисом (162-й в рейтинге ATP).
«Я думаю, что Андрей без проблем пройдёт Монфиса. В свои лучшие годы это был очень хороший игрок, опасный соперник, но это время давно прошло. Сейчас Андрей повыше классом и гораздо моложе, он более резкий, поэтому я думаю, что Рублёв разгромит своего соперника», — приводит слова Янчука ТАСС.
Напомним, матч Рублёва и Монфиса на US Open — 2023 состоится сегодня, 31 августа. Поединок поставлен третьим запуском на Грандстэнде и начнётся не раньше 21:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 августа 2023
-
13:51
-
13:45
-
13:01
-
12:39
-
12:13
-
12:00
-
11:29
-
11:16
-
10:37
-
10:32
-
10:00
-
09:52
-
09:24
-
09:00
-
07:37
-
06:26
-
06:19
-
06:03
-
05:10
-
03:55
-
03:26
-
02:44
-
02:17
-
00:43
-
00:29
-
00:25
-
00:23
- 30 августа 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:35
-
23:09
-
23:01
-
22:57
-
22:47
-
22:39
Партнерский контент