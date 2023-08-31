Янчук: Рублёв разгромит Монфиса во втором круге US Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Гаэлем Монфисом (162-й в рейтинге ATP).

«Я думаю, что Андрей без проблем пройдёт Монфиса. В свои лучшие годы это был очень хороший игрок, опасный соперник, но это время давно прошло. Сейчас Андрей повыше классом и гораздо моложе, он более резкий, поэтому я думаю, что Рублёв разгромит своего соперника», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, матч Рублёва и Монфиса на US Open — 2023 состоится сегодня, 31 августа. Поединок поставлен третьим запуском на Грандстэнде и начнётся не раньше 21:30 мск.