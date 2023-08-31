Андрей Чесноков: Монфис сейчас в порядке и может создать проблемы Рублёву

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023, в котором восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Франции Гаэлем Монфисом (162-й в рейтинге ATP).
«Монфис может создать проблемы Рублёву — он сейчас очень хорошо играет. Монфис любит играть против теннисистов, которые играют в быстрый теннис, как Рублёв. Андрей будет сам брать инициативу, а когда Монфиса начинают двигать по девяткам, то он начинает феноменально играть.
Если брать американскую серию, то по результатам Монфис в порядке. Что касается Рублёва, то Монфис выглядел более солидно, хоть в рейтинге он был где-то на 400-м месте. Матч будет 50 на 50 — фаворита нет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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