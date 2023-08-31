Украинка Костюк рассказала, чем удивила её Рыбакина на US Open

39-я ракетка мира, 21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала разгромное поражение от чемпионки Уимблдона-2021, казахстанки Елены Рыбакиной на старте US Open – 2023. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу Рыбакиной.

«После игры видела много разных мнений о поединке и, честно говоря, немного устаёшь от мыслей и экспертных мнений посторонних людей, которые считают, что знают все нюансы. Конечно, я понимаю, что это небольшой минус того, что моя работа публичная она подвергается всестороннему оцениванию людьми, у которых ничего не спрашивалось.

Если говорить о моих мыслях по игре с Рыбакиной, то могу сказать, что, во-первых, она теннисистка топ-5 и проводит невероятный сезон. Мы играли в начале года, и когда я выходила на матч, то у меня были определённые ожидания и понимание, из чего складывается её игра. Но когда начался поединок, я поняла, что передо мной абсолютно другой игрок, гораздо лучший во многих аспектах, она провела невероятную работу за этот год, и это даёт свой результат. Что касается меня, то у меня началась небольшая серия поражений, и в таких матчах это даёт о себе знать, потому что не добавляет тебе уверенности. Были моменты в моей игре, которые не очень хорошо работали, к тому же я не очень хорошо себя чувствовала. За несколько дней до турнира я заболела из-за кондиционеров, которые в Америке повсюду и из-за них очень холодно во всех помещениях. Но главное, что Рыбакина сыграла невероятный матч со мной. Сейчас я уже жду новых турниров и новых возможностей показать свой лучший теннис», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».