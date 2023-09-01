Свитолина прокомментировала победу над Павлюченковой на US Open
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Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге Открытого чемпионата США.
«Знаете, я стараюсь действовать немного более агрессивно. Я уже не молода, поэтому мне нужно бить немного сильнее, чтобы немного меньше бегать. Но я доверяю своему физическому состоянию и очень рада, что снова играю.
Такого рода матчи – это определённо то, ради чего я тренировалась, и играть перед вами, ребята, – это действительно нечто особенное. Так что большое спасибо за вашу поддержку», — приводит слова Свитолины официальный сайт WTA.
За выход в 1/8 финала US Open Свитолина сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 3) – Патрисия-Мария Циг (Румыния).
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