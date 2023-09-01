Звонарёва выбыла из борьбы на US Open в миксте
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Россиянка Вера Звонарёва и немец Андреас Мис проиграли в матче первого круга Открытого чемпионата США в миксте индонезийке Алдиле Сутджиади и индийцу Рохану Бопанне — 5:7, 2:6. Игра состоялась на восьмом корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 6 минут.
По ходу матча Звонарёва и Мис сделали три эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали один из трёх брейк-пойнтов. Их соперники шесть раз подали на вылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали четыре из пяти брейк-пойнтов. Всего Звонарёва и Мис выиграли 46 очков за матч, а Сутджиади и Бопанна — 59.
Звонарёва была единственным игроком из России на Открытом чемпионате США-2023 в смешанном разряде.
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