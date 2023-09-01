Калинская и Павлюченкова проиграли в первом круге US Open в паре

Россиянки Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова проиграли американке Дженнифер Брэйди и бразильянке Луизе Стефани в матче первого круга Открытого чемпионата США в женском парном разряде — 1:6, 4:6. Встреча прошла на 14-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжалась 1 час 4 минуты.

Калинская и Павлюченкова по ходу матча не сделали ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один из четырёх брейк-пойнтов. Их соперницы один раз подали на вылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали четыре из четырёх брейк-пойнтов. Всего Калинская и Павлюченкова выиграли 39 очков в матче, а Брэйди и Стефани — 57.

Американка и бразильянка во втором круге турнира будут соперницами 12-х сеяных россиянок Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой. Помимо них в эту стадию также вышли ещё несколько представительниц России: Элина Аванесян в паре с Камиллой Рахимовой, Александра Панова с испанкой Кристиной Бушкэ, Ирина Хромачёва с австралийкой Дарьей Савилл, Анастасия Потапова с американкой Бетани Маттек-Сэндс и Вера Звонарёва с немкой Лаурой Зигемунд.