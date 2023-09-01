Энди Маррей – о поражении на US Open: я играл недостаточно хорошо

Британский теннисист Энди Маррей отреагировал на своё поражение на Открытом чемпионате США. В матче второго круга Маррей уступил Григору Димитрову.
«Очевидно, что это разочаровывает – играть не так, как тебе хотелось бы. Но, возможно, мне нужно смириться с тем, что на этих соревнованиях у меня были глубокие пробежки и не всё, что я загадал, должно сбыться. Я отдаю себе отчёт в том, что делаю, невероятно сложно играть на таком высоком уровне, на каком я нахожусь сейчас. И в некоторые дни это труднее, чем в другие. Но да, сегодняшнее поражение, очевидно, действительно разочаровывающее, и, вероятно, из-за его манеры.
Я боролся достаточно упорно, но просто играл недостаточно хорошо. В конечном счёте, это те соревнования, на которых вы хотите показать свой лучший теннис и создать больше великолепных моментов, но в этом году этого не произошло», – сказал Маррей на пресс-конференции.
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