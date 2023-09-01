Маррей: я получаю удовольствие от работы, тренировок и возможностей совершенствоваться

Британский теннисист Энди Маррей высказался о текущем сезоне для себя.

«Очевидно, что в этом году я прогрессировал с точки зрения рейтинга. У меня было несколько отличных матчей в Австралии. Что ж, в начале года действительно было довольно много потрясающих игр, в том числе и в Дохе. Я думаю, я был близок к тому, чтобы — никогда не знаешь, что может случиться, — но я думаю, что я был близок к тому, чтобы хорошо выступить на Уимблдоне.

Я по-прежнему получаю удовольствие от всего, что связано с игрой на высоком уровне. Я получаю удовольствие от работы, тренировок и возможностей совершенствоваться. Мне всё ещё это нравится, и это то, что помогает мне двигаться вперёд», – сказал Маррей на пресс-конференции.