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Маррей: я получаю удовольствие от работы, тренировок и возможностей совершенствоваться

Маррей: я получаю удовольствие от работы, тренировок и возможностей совершенствоваться
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Британский теннисист Энди Маррей высказался о текущем сезоне для себя.

«Очевидно, что в этом году я прогрессировал с точки зрения рейтинга. У меня было несколько отличных матчей в Австралии. Что ж, в начале года действительно было довольно много потрясающих игр, в том числе и в Дохе. Я думаю, я был близок к тому, чтобы — никогда не знаешь, что может случиться, — но я думаю, что я был близок к тому, чтобы хорошо выступить на Уимблдоне.

Я по-прежнему получаю удовольствие от всего, что связано с игрой на высоком уровне. Я получаю удовольствие от работы, тренировок и возможностей совершенствоваться. Мне всё ещё это нравится, и это то, что помогает мне двигаться вперёд», – сказал Маррей на пресс-конференции.

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