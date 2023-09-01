Медведев в шутку вызвал врача на корт и попросил его дать лекарство для победы
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Российский теннисист Даниил Медведев пошутил во время матча второго круга Открытого чемпионата США.
Медведев вёл по итогам первых двух сетов со счётом 2:0. Третий сет он проиграл. В четвёртом отрезке игры россиянин решил пошутить и вызвал врача. Даниил попросил принести ему то же лекарство, что дали его сопернику, австралийскому теннисисту Кристоферу О’Коннеллу, час назад.
Врач спросила у Медведева, есть ли у него какие-нибудь симптомы. На это Даниил ответил: «Мне нужно выиграть сет».
Даниил посеян на турнире под высоким третьим номером. Ранее российский спортсмен одержал разгромную победу в первом круге соревнований. Встреча с венгром Аттилой Балажем завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева.
US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 05:05 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
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Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
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