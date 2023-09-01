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Медведев в шутку вызвал врача на корт и попросил его дать лекарство для победы

Медведев в шутку вызвал врача на корт и попросил его дать лекарство для победы
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Российский теннисист Даниил Медведев пошутил во время матча второго круга Открытого чемпионата США.

Медведев вёл по итогам первых двух сетов со счётом 2:0. Третий сет он проиграл. В четвёртом отрезке игры россиянин решил пошутить и вызвал врача. Даниил попросил принести ему то же лекарство, что дали его сопернику, австралийскому теннисисту Кристоферу О’Коннеллу, час назад.

Врач спросила у Медведева, есть ли у него какие-нибудь симптомы. На это Даниил ответил: «Мне нужно выиграть сет».

Даниил посеян на турнире под высоким третьим номером. Ранее российский спортсмен одержал разгромную победу в первом круге соревнований. Встреча с венгром Аттилой Балажем завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева.

US Open (м). 2-й круг
01 сентября 2023, пятница. 05:05 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 6 6 6
2 		2 7 8 2
             
Кристофер О'Коннелл
69
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
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