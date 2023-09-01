Медведев в шутку вызвал врача на корт и попросил его дать лекарство для победы

Российский теннисист Даниил Медведев пошутил во время матча второго круга Открытого чемпионата США.

Медведев вёл по итогам первых двух сетов со счётом 2:0. Третий сет он проиграл. В четвёртом отрезке игры россиянин решил пошутить и вызвал врача. Даниил попросил принести ему то же лекарство, что дали его сопернику, австралийскому теннисисту Кристоферу О’Коннеллу, час назад.

Врач спросила у Медведева, есть ли у него какие-нибудь симптомы. На это Даниил ответил: «Мне нужно выиграть сет».

Даниил посеян на турнире под высоким третьим номером. Ранее российский спортсмен одержал разгромную победу в первом круге соревнований. Встреча с венгром Аттилой Балажем завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0 в пользу Медведева.