Видеообзор победы Дарьи Касаткиной над Софьей Кенин в матче второго круга US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 14-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу США Софью Кенин (101-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Матч продлился 2 часа 21 минуту. За это время Касаткина сделала три эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь из девяти брейк-пойнтов. На счету Кенин три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге US Open — 2023 Касаткина встретится с 97-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.