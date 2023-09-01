Видеообзор уверенной победы Карлоса Алькараса в матче с Ллойдом Харрисом на US Open

В матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал уверенную победу над представителем ЮАР Ллойдом Харрисом (177-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 7:6 (7:4) в пользу испанца.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Матч продлился 2 часа 31 минуту. Алькарас четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Харриса шесть эйсов, шесть двойных ошибок и лишь 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

За выход в 1/8 финала US Open Алькарас сразится с британцем Даниэлем Эвансом, который во втором раунде был сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (6:1, 1:6, 6:3, 6:3).