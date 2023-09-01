«Я как зомби, потому что у меня грипп». Жабер — после победы над Носковой на US Open

Пятая ракетка мира 29-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер после победы в матче второго круга US Open — 2023 с чешкой Линдой Носковой высказалась о загадочной болезни, с которой столкнулись некоторые игроки на турнире в Нью-Йорке.

«С желудком у меня всё в порядке. Дело не в желудке. Думаю, у меня грипп или что-то в этом роде. Я знаю, что у некоторых игроков здесь возникли проблемы с желудком. К счастью, не у меня. Но я сейчас как зомби, потому что у меня грипп. После Уимблдона я взяла небольшой отпуск, и это помогло мне открыть второе дыхание в этой части сезона. Но, возможно, силы покинут меня в Пекине. Тогда будет тяжело. Но прошлый сезон помог мне привыкнуть к большому количеству матчей. Да, эмоционально я могу устать, но знаю, что, если просто пущу всё на самотёк, потом пожалею об этом. Поэтому хочу задержаться в Нью-Йорке как можно дольше», — сказала Жабер на пресс-конференции.