«Я как зомби, потому что у меня грипп». Жабер — после победы над Носковой на US Open

Пятая ракетка мира 29-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер после победы в матче второго круга US Open — 2023 с чешкой Линдой Носковой высказалась о загадочной болезни, с которой столкнулись некоторые игроки на турнире в Нью-Йорке.
«С желудком у меня всё в порядке. Дело не в желудке. Думаю, у меня грипп или что-то в этом роде. Я знаю, что у некоторых игроков здесь возникли проблемы с желудком. К счастью, не у меня. Но я сейчас как зомби, потому что у меня грипп. После Уимблдона я взяла небольшой отпуск, и это помогло мне открыть второе дыхание в этой части сезона. Но, возможно, силы покинут меня в Пекине. Тогда будет тяжело. Но прошлый сезон помог мне привыкнуть к большому количеству матчей. Да, эмоционально я могу устать, но знаю, что, если просто пущу всё на самотёк, потом пожалею об этом. Поэтому хочу задержаться в Нью-Йорке как можно дольше», — сказала Жабер на пресс-конференции.
- 1 сентября 2023
-
10:24
-
10:23
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
08:30
-
08:12
-
07:43
-
06:48
-
06:41
-
06:36
-
05:42
-
04:49
-
04:44
-
03:52
-
03:22
-
03:14
-
03:03
-
03:00
-
02:38
-
02:37
-
02:09
-
01:40
-
01:17
-
00:59
-
00:50
- 31 августа 2023
-
23:45
-
23:24
-
23:13