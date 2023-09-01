Иснер расплакался на пресс-конференции. Американец объявил о завершении карьеры

157-я ракетка мира представитель США Джон Иснер расплакался на послематчевой пресс-конференции. Напомним, американский теннисист вчера провёл последнюю игру одиночного разряда в карьере. В матче второго круга US Open Иснер в пяти сетах уступил своему соотечественнику Майклу Ммо со счётом 6:3, 6:3, 6:7 (3:7), 4:6, 6:7 (7:9). Отметим, что Джон выиграл два стартовых сета, однако не сумел дожать соперника на тай-брейке в третьем сете.
«Это целый спектр эмоций. Конечно, я очень разочарован результатом моего сегодняшнего матча в одиночном разряде, но в то же время испытываю огромную благодарность за то, что в последний раз играю в такой атмосфере. Я хотел провести ещё один Открытый чемпионат США и смог это сделать. В целом это был весёлый матч. Конечно, результат разочаровывает, но я горжусь тем, чего достиг в своей карьере.
Я думаю, что для меня было довольно просто принять решение о завершении карьеры. Мне 38 лет. Я провёл очень долгую карьеру в теннисе. Теннис был огромной частью моей жизни. Тяжело прощаться. В конце концов этот день настал.
Я постараюсь не поддаваться эмоциям. У меня была невероятная карьера. Я долго занимался этим видом спорта и приобрёл очень много друзей и даже членов семьи. Без тенниса я бы не встретил свою жену. У меня не было бы такой замечательной семьи, которая есть у меня, четверых прекрасных детей. Вот что действительно самое главное в жизни», — сказал Иснер на послематчевой пресс-конференции.
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