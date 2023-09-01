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Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча

Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
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20-я ракетка мира 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова и украинка Леся Цуренко (46-я в рейтинге WTA) после матча второго круга Открытого чемпионата США — 2023 обменялись одобрительными жестами.

Встреча завершилась победой российской спортсменки со счётом 6:1, 6:3. После игры теннисистки не стали пожимать руки, однако поприветствовали друг друга жестами.

Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA.

Встреча теннисисток продлилась 59 минут. Александрова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Цуренко ни одного эйса, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта.

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