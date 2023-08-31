Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Екатерина Александрова обыграла Лесю Цуренко на US Open — 2023, 31 августа, отчёт о матче

Полный вынос! Александрова разгромила неудобную украинку на US Open
Павел Панышев
Александрова разгромила неудобную украинку
Аудио-версия:
Комментарии
Катя отдала Лесе Цуренко лишь четыре гейма, впервые в карьере одолев соперницу.

Сегодняшний игровой день в женской теннисной сетке US Open ознаменовался сразу двумя противостояниями между российскими и украинскими теннисистками. Павлюченкову и Свитолину поставили на более позднее время, а первыми на корт вышли Александрова (финалистка недавнего турнира в Кливленде) и Цуренко.

Женская сетка US Open-2023

Леся – одна из самых неудобных соперниц для нашей соотечественницы. Счёт личных встреч до сегодняшнего противостояния — 4-0 в пользу Цуренко. При этом Екатерина даже ни одной партии у неё не взяла, а играют они строго по одному разу в год, начиная с Australian Open — 2019. Последний поединок был в прошлом сентябре в Портороже, там Леся победила со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Я смотрел финальный матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко не пройдёт — или вовсе проиграет в первом круге»,— заявил после финала Кливленда советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

Как Екатерина Александрова не смогла завоевать титул:
Вот досада! Александрова имела скрытые матчболы и отдала почти выигранный финал Кливленда
Вот досада! Александрова имела скрытые матчболы и отдала почти выигранный финал Кливленда

Первый круг, как видим, Катя прошла, пускай и не без труда переиграв Лейлу Фернандес (некогда финалистку US Open, между прочим). Дело в том, что Александрова предпочитает агрессивный и атакующий теннис, при этом допуская много ошибок и часто рискуя. Если бы всё это дело подшлифовать и подкорректировать (здесь должен серьёзно поработать в том числе тренер), то успешных выступлений у россиянки было бы гораздо больше.

US Open (ж). 2-й круг
31 августа 2023, четверг. 21:15 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Леся Цуренко
46
Украина
Леся Цуренко
Л. Цуренко

Интересно, что Александрова без особых проблем забрала первый сет (6:1), буквально разгромив соперницу и доминируя на корте. Россиянка владела инициативой и здорово атаковала, а у Цуренко не шла подача, к тому же она слишком много ошибалась в розыгрышах. Екатерина впереди по ударам навылет — 7:3, а у Леси больше невынужденных ошибок — 15:10.

У Кати с ходу пошла игра, что, безусловно, положительно сказывалось на результате. Да, ошибки всё равно были, но соперница находилась не в своей тарелке и проигрывала все ключевые розыгрыши. Именно за эту нить игры, за этот настрой и нужно было цепляться Александровой. И россиянка успешно справилась с задачей.

Екатерина Александрова

Екатерина Александрова

Фото: Getty Images

Во второй партии теннисистки с ходу начали обмениваться брейками, быстро доведя дело до счёта 2:2. Количество ошибок по-прежнему было приличным, однако при счёте 3:2 в свою пользу Катя снова взяла подачу соперницы, что и стало ключевым фактором.

Цуренко окончательно «поплыла», продолжая совершать одну оплошность за другой. На первом матчболе Александрова перенервничала и допустила двойную, зато со второго забрала сет (6:3) и матч. Катя впервые в карьере выиграла у Леси, что тоже немаловажно.

У сетки после встречи всё прошло спокойно: без рукопожатий, но соперницы поблагодарили друг друга устно, а Катя доброжелательно подняла ракетку в сторону Леси. В третьем круге Александрова сыграет с победительницей пары Тревизан – Вондроушова.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android