Полный вынос! Александрова разгромила неудобную украинку на US Open

Сегодняшний игровой день в женской теннисной сетке US Open ознаменовался сразу двумя противостояниями между российскими и украинскими теннисистками. Павлюченкову и Свитолину поставили на более позднее время, а первыми на корт вышли Александрова (финалистка недавнего турнира в Кливленде) и Цуренко.

Леся – одна из самых неудобных соперниц для нашей соотечественницы. Счёт личных встреч до сегодняшнего противостояния — 4-0 в пользу Цуренко. При этом Екатерина даже ни одной партии у неё не взяла, а играют они строго по одному разу в год, начиная с Australian Open — 2019. Последний поединок был в прошлом сентябре в Портороже, там Леся победила со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Я смотрел финальный матч Александровой. Она играла очень плохо, просто ужасно. Сделала огромное количество ошибок. Если Александрова будет так же играть на US Open, то далеко не пройдёт — или вовсе проиграет в первом круге»,— заявил после финала Кливленда советский и российский теннисист Андрей Чесноков.

Первый круг, как видим, Катя прошла, пускай и не без труда переиграв Лейлу Фернандес (некогда финалистку US Open, между прочим). Дело в том, что Александрова предпочитает агрессивный и атакующий теннис, при этом допуская много ошибок и часто рискуя. Если бы всё это дело подшлифовать и подкорректировать (здесь должен серьёзно поработать в том числе тренер), то успешных выступлений у россиянки было бы гораздо больше.

Интересно, что Александрова без особых проблем забрала первый сет (6:1), буквально разгромив соперницу и доминируя на корте. Россиянка владела инициативой и здорово атаковала, а у Цуренко не шла подача, к тому же она слишком много ошибалась в розыгрышах. Екатерина впереди по ударам навылет — 7:3, а у Леси больше невынужденных ошибок — 15:10.

У Кати с ходу пошла игра, что, безусловно, положительно сказывалось на результате. Да, ошибки всё равно были, но соперница находилась не в своей тарелке и проигрывала все ключевые розыгрыши. Именно за эту нить игры, за этот настрой и нужно было цепляться Александровой. И россиянка успешно справилась с задачей.

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Во второй партии теннисистки с ходу начали обмениваться брейками, быстро доведя дело до счёта 2:2. Количество ошибок по-прежнему было приличным, однако при счёте 3:2 в свою пользу Катя снова взяла подачу соперницы, что и стало ключевым фактором.

Цуренко окончательно «поплыла», продолжая совершать одну оплошность за другой. На первом матчболе Александрова перенервничала и допустила двойную, зато со второго забрала сет (6:3) и матч. Катя впервые в карьере выиграла у Леси, что тоже немаловажно.

У сетки после встречи всё прошло спокойно: без рукопожатий, но соперницы поблагодарили друг друга устно, а Катя доброжелательно подняла ракетку в сторону Леси. В третьем круге Александрова сыграет с победительницей пары Тревизан – Вондроушова.