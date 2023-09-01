Борна Гойо: теннис — невероятно скучный спорт

105-я ракетка мира хорватский теннисист Борна Гойо, назвал теннис очень скучным и умирающим видом спорта.

«Для меня чем безумнее атмосфера, тем лучше. Я к этому привык. Мне нравится, когда атмосфера напряжённая, потому что теннис – невероятно скучный спорт. И зрителям ещё нужно тихо сидеть. Я бы это изменил.

Теннис – умирающий вид спорта, и нам нужно добавить в него больше чего-то интересного. Я бы хотел изменить все правила. Во-первых, я хочу, чтобы болбои приносили полотенца, потому что так мне ходить приходится.

Я бы хотел, чтобы игрокам разрешили толкаться, разрешили трэш-ток, немного провокаций. Можно не драться, но я хочу, чтобы у меня была возможность что-то сказать сопернику. А то сейчас что-то скажешь — и сразу полицию вызывают. Всё чересчур строго.

Ещё я хочу, чтобы зрители могли ходить и разговаривать. Некоторым игрокам не нравится, когда в 77-м ряду кто-то двигается. Но на второстепенных кортах всё время кто-то ходит. Также не вижу причин, почему нельзя кричать во время розыгрышей. Да, это может в какой-то момент помешать, ну и что?» — приводит слова Гойо Tennis Majors.

Напомним, Гойо уверенно разобрался со своими соперниками в стартовых матчах на US Open. В первом круге хорват обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 6:3, 6:1, а во втором — американца Маккензи Макдональда (6:3, 6:4, 6:4). За выход в 1/8 US Open Гойо поспорит с чешским теннисистом Иржи Веселы.