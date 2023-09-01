Дарья Касаткина: если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, скажите мне

Российская теннисистка Дарья Касаткина после победы в матче второго круга Открытого чемпионата США с американкой Софьей Кенин рассказала о своём состоянии и попытках отключиться от мыслей о теннисе.
«Раньше у меня были большие ожидания от US Open, но потом я посмотрела свою статистику здесь и поняла — Даша, полегче. На US Open всегда тяжело, потому что это последний мэйджор сезона, все уже убитые. Теннисистам трудно и физически, и ментально. Да, это выматывает, но, если хочешь быть лучшим, приходится как-то справляться.
Как я здесь отдыхаю и забываю о теннисе? Если бы я знала, что надо делать, чтобы забыть о теннисе! Иногда аж дурно становится. Даже если хочешь отключиться, теннис повсюду — выходишь на прогулку, везде реклама, постеры с игроками. Возвращаешься в номер, включаешь телевизор, и там тоже один теннис. Если узнаете, как без алкоголя отключиться от тенниса, скажите мне», — сказала Касаткина после матча.
- 1 сентября 2023
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