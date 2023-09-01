Веснина высказалась о победе Рублёва над Монфисом во втором круге US Open

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе Андрея Рублёва над французом Гаэлем Монфисом во втором круге US Open — 2023. Россиянин одолел соперника в четырёх сетах — 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Хорошая победа Андрея над непростым соперником. Гаэль сейчас звёзд с неба не хватает, но он всё равно является очень упорным соперником, который любит играть длинные розыгрыши и всегда до конца борется.

Для Рублёва сейчас важна каждая победа, потому что он провёл не очень успешный промежуток хардового сезона.

Мне кажется, Андрей сильно перегружает себя ответственностью, стараясь хорошо сыграть. Иногда можно отпускать ситуацию и играть свободнее, потому что у него всё для этого есть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

За выход в 1/8 финала US Open Рублёв сразится с ещё одним французом — Артуром Риндеркнешем, который во втором раунде прошёл представителя Италии Маттео Берреттини из-за отказа соперника продолжать игру.