Веснина: Медведев уверенно провёл матч с О'Коннеллом. Даниил хорошо сыграет на US Open

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала победу россиянина Даниила Медведева в матче второго круга US Open с представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом.

«Даня очень уверенно провёл матч. В третьем сете он немного потерял концентрацию, а соперник сыграл неплохо. Даня играет со своими «приколами», но у него такой склад характера и психика, что иногда нужно с кем-то поругаться и выплеснуть свои эмоции.

Даниил любит хард и US Open — ему подходит покрытие этого турнира. Думаю, Медведев постепенно будет набирать форму. Мне кажется, на этом US Open Даня хорошо сыграет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.