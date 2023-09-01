Пивоварова: посещаемость игр Медведева очень высокая. На его матчах всегда накал страстей

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу российского теннисиста Даниила Медведева над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в игре второго круга US Open — 2023.
«Что можно сказать про Медведева? Прослеживается положительная динамика на титул в Нью-Йорке, по крайней мере, со зрителями уже начал ругаться и заводиться по пустякам, обвиняя всех вокруг. Напомню, что именно так Даниил начал свой путь к титулу в 2021 году. Российских болельщиков такое поведение должно радовать, оно приносит победы. Думаю, что и американцы не сильно расстраиваются, им нравится экшен и накал страстей на матчах Даниила, посещаемость его игр очень высокая. Что касается самой игры, непонятно, откуда взялись проблемы с подачей, подаёт нестабильно и в важный момент допускает двойные ошибки (на своём матчболе и сетболе соперника).
Себастьян в следующем круге не подарок для Медведева. Перед US Open он выиграл два турнира ATP-250. Да, он не обыграл ни одного игрока выше топ-30 в рейтинге, но эти победы однозначно ему придали уверенности, и расслабляться Даниилу в следующем матче нельзя», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».
Напомним, во втором круге россиянин в четырёх сетах переиграл О'Коннелла со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2. За выход в 1/8 финала US Open Медведев сразится с аргентинцем Себастьяном Баэсом.
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