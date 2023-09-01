Эванс: немного досадно получить такого соперника, как Алькарас, в третьем круге US Open

28-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о предстоящей встрече с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче третьего круга Открытого чемпионата США — 2023.

«Немного досадно получить такого соперника, но что есть, то есть. Это будет хороший матч. Я очень жду встречи с Карлосом и буду играть агрессивно. Нам уже приходилось играть вместе в этом году на турнире в Барселоне. У меня есть некоторое представление о том, как Алькарас будет действовать. Очевидно, что Карлос — абсолютный фаворит. Для меня предстоящая встреча будет хорошей возможностью побороться с отличным теннисистом на большом турнире. Вот почему мы играем в теннис», — сказал Эванс на пресс-конференции.

Напомним, встреча Алькараса и Эванса состоится завтра, 2 сентября.