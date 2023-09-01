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Олимпийский чемпион Джек Сок провёл последний матч в карьере

Олимпийский чемпион Джек Сок провёл последний матч в карьере
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Американский теннисист Джек Сок провёл последний матч в карьере. В паре с соотечественницей Кори Гауфф он проиграл американцам Алисии Паркс и Денису Кудле в первом раунде US Open в миксте — 2:6, 6:7 (2:7).

US Open — микст. 1-й круг
01 сентября 2023, пятница. 02:35 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джек Сок
США
Джек Сок
К. Гауфф Д. Сок
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
Денис Кудла
США
Денис Кудла
А. Паркс Д. Кудла

На победной Олимпиаде Сок выступал в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндс, в финале они обыграли пару Раджив Рам — Винус Уильямс (оба — США). Спортсмен также дважды выигрывал Уимблдон в парном разряде (в 2014 году — в паре с канадцем Вашеком Поспишилом, в 2018 году — с американцем Майком Брайаном) и один раз — US Open (в 2018 году — с Брайаном), а в 2011 году вместе со своей соотечественницей Мелани Уден стал победителем Открытого чемпионата США в миксте.

В одиночном разряде лучшей позицией Сока в рейтинге ATP была восьмая, которую он занял в ноябре 2017 года. На момент завершения карьеры американец являлся 485-й ракеткой мира.

Сок выиграл четыре титула в одиночном разряде, среди них победа на «Мастерсе» в Париже в 2017 году. На турнирах «Большого шлема» теннисист дальше четвёртого круга не проходил.

Ранее стало известно, что Сок завершит карьеру после Открытого чемпионата США — 2023.

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