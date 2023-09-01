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Пивоварова: не назову Риндеркнеша грозным соперником для Рублёва. Андрей будет фаворитом

Пивоварова: не назову Риндеркнеша грозным соперником для Рублёва. Андрей будет фаворитом
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Франции Гаэлем Монфисом. Россиянин одолел соперника в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.

«Андрею не повезло с соперником на второй круг, Гаэль несколько месяцев не выступал, но на серии турниров перед US Open набрал очень хорошую форму (обыграл Циципаса, де Минора и Норри, в борьбе проиграл Синнеру. — Прим. «Чемпионата»). Приятно видеть, с какой уверенностью справился с ним Андрей!

Не назову Артура Риндеркнеша грозным соперником, для третьего круга это вполне удачный вариант, Андрей будет фаворитом матча, и будем надеяться, что трудностей не составит для Рублёва его обыграть», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Встреча между Рублёвым и Риндеркнешем состоится в субботу, 2 сентября. До этого француз был сильнее аргентинца Диего Шварцмана и итальянца Маттео Берреттини.

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