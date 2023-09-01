Пивоварова: не назову Риндеркнеша грозным соперником для Рублёва. Андрей будет фаворитом

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова прокомментировала победу российского теннисиста Андрея Рублёва над представителем Франции Гаэлем Монфисом. Россиянин одолел соперника в четырёх сетах со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1.
«Андрею не повезло с соперником на второй круг, Гаэль несколько месяцев не выступал, но на серии турниров перед US Open набрал очень хорошую форму (обыграл Циципаса, де Минора и Норри, в борьбе проиграл Синнеру. — Прим. «Чемпионата»). Приятно видеть, с какой уверенностью справился с ним Андрей!
Не назову Артура Риндеркнеша грозным соперником, для третьего круга это вполне удачный вариант, Андрей будет фаворитом матча, и будем надеяться, что трудностей не составит для Рублёва его обыграть», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».
Встреча между Рублёвым и Риндеркнешем состоится в субботу, 2 сентября. До этого француз был сильнее аргентинца Диего Шварцмана и итальянца Маттео Берреттини.
- 1 сентября 2023
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:29
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:28
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:32
-
11:22
-
11:09
-
11:02
-
10:41
-
10:40
-
10:24
-
10:23
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:18
-
09:14