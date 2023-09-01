Тиафо появился на тренировке в форме баскетболиста «Денвера» Колдуэлл-Поупа

Теннисист из США Фрэнсис Тиафо не упускает возможность заявить о своей любви к баскетболу. Сегодня американец опубликовал фото с тренировки. На ней Тиафо активно тренируется в майке Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, защитника баскетбольного клуба «Денвер Наггетс», выступающего в НБА.

Фото: Социальные сети Фрэнсиса Тиафо

Тиафо поддерживает дружеский контакт с баскетболистом, особенно после посещения Колдуэллом прошлогодних матчей на US Open, в которых американец обыграл Андрея Рублёва (7:6, 7:6, 6:4) и уступил Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6).

За выход в 1/8 финала US Open — 2023 Тиафо сразится с французом Адрианом Маннарино. Встреча между соперниками состоится в пятницу, 1 сентября. До этого американец в трёх сетах переиграл соотечественника Лёнера Тина и австрийца Себастьяна Офнера.