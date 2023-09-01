Тиафо появился на тренировке в форме баскетболиста «Денвера» Колдуэлл-Поупа

Теннисист из США Фрэнсис Тиафо не упускает возможность заявить о своей любви к баскетболу. Сегодня американец опубликовал фото с тренировки. На ней Тиафо активно тренируется в майке Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, защитника баскетбольного клуба «Денвер Наггетс», выступающего в НБА.
Фото: Социальные сети Фрэнсиса Тиафо
Тиафо поддерживает дружеский контакт с баскетболистом, особенно после посещения Колдуэллом прошлогодних матчей на US Open, в которых американец обыграл Андрея Рублёва (7:6, 7:6, 6:4) и уступил Карлосу Алькарасу (7:6, 3:6, 1:6, 7:6, 3:6).
За выход в 1/8 финала US Open — 2023 Тиафо сразится с французом Адрианом Маннарино. Встреча между соперниками состоится в пятницу, 1 сентября. До этого американец в трёх сетах переиграл соотечественника Лёнера Тина и австрийца Себастьяна Офнера.
- 1 сентября 2023
-
16:37
-
16:30
-
16:19
-
16:06
-
15:53
-
15:42
-
15:20
-
15:04
-
14:56
-
14:43
-
14:29
-
14:14
-
14:10
-
13:50
-
13:35
-
13:34
-
13:10
-
13:00
-
12:58
-
12:52
-
12:46
-
12:28
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:46
-
11:32
-
11:22
-
11:09
-
11:02
-
10:41
-
10:40
-
10:24
-
10:23
-
10:09