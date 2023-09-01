Виландер: Маррей не выглядел так, будто у него были средства, чтобы навредить Димитрову

Бывший шведский теннисист, экс первая ракетка мира в одиночном разряде Матс Виландер прокомментировал поражение британского теннисиста Энди Маррея в матче второго круга Открытого чемпионата США — 2023 с представителем Болгарии Григором Димитровым. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:1 в пользу болгарского спортсмена.
«Казалось, Энди запланировал долгий матч, в котором намеревался загнать Димитрова, но он этого не сделал. Это был просто отличный матч, Григор двигался блестяще. Димитров, кажется, показал лучший теннис в своей карьере. Он провёл отличную работу в трёх сетах, а Маррей не выглядел так, будто у него было достаточно средств, чтобы навредить Димитрову», — приводит слова Виландера Eurosport.
За выход в 1/8 финала US Open Димитров сыграет с 12-й ракеткой турнира представителем Германии Александром Зверевым.
- 1 сентября 2023
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