Янчук — о Рублёве и Медведеве: ещё один круг должны пройти, дальше — принципиальные матчи
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о матчах второго круга Открытого чемпионата США — 2023, в которых третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом, а восьмая ракетка мира Андрей Рублёв обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса (162-й в рейтинге ATP).
«Абсолютно закономерные и ожидаемые победы. Медведев и Рублёв были гораздо выше классом и по уровню мастерства, поэтому и победили. Всё идёт так, как и должно быть. Ещё один круг они точно должны пройти, а дальше начнутся принципиальные встречи», – приводит слова Янчука ТАСС.
Хардовый турнир категории «Большой шлем» стартовал 28 августа и завершится 10 сентября.
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