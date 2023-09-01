Томми Пол вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Давидович-Фокину

Американский теннисист Томми Пол вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open 14-й сеяный Пол нанёс поражение 21-й ракетке соревнований представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:1, 6:0, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Пол 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил три эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.
За выход в четвертьфинал US Open Пол сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и американцем Беном Шелтоном.
Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.
- 1 сентября 2023
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