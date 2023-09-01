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Томми Пол вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Давидович-Фокину

Томми Пол вышел в 1/8 финала US Open, обыграв Давидович-Фокину
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Американский теннисист Томми Пол вышел в 1/8 финала хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче третьего круга US Open 14-й сеяный Пол нанёс поражение 21-й ракетке соревнований представителю Испании Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:1, 6:0, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Пол 13 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из восьми брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил три эйса, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

За выход в четвертьфинал US Open Пол сыграет с победителем матча между россиянином Асланом Карацевым и американцем Беном Шелтоном.

Напомним, в 2022 году победителем турнира стал испанец Карлос Алькарас, в финале обыгравший норвежца Каспера Рууда.

US Open (м). 3-й круг
01 сентября 2023, пятница. 19:15 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6
1 		0 6 3
             
Алехандро Давидович-Фокина
21
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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